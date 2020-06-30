ПЕКИН, 30 июн /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в июне на фоне восстановления экономики после эпидемии коронавируса вырос до 54,4 пункта, что оказалось значительно лучше показателей прошлого месяца, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического управления КНР.

За месяц PMI сферы услуг вырос сразу на 0,8 пункта с 53,6 в мае.

Показатель июня стал лучшим с ноября прошлого года, когда он также остановился на отметке в 54,4 пункта. Далее показатель был выше психологической отметки в 50 пунктов до февраля, когда из-за эпидемии коронавируса он упал до 29,6 пункта.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.