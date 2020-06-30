МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс и глава минторга Дэвид Паркер сообщили, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) под председательством Веллингтона пройдет в 2021 году в виртуальном формате.

"COVID-19 оказывает серьезное влияние на то, как мы ведем международную дипломатию. Это касается и проведения саммита АТЭС. Как многие другие межправительственные мероприятия, АТЭС-21 будет проходить с использованием виртуальных цифровых платформ", — говорится в заявлении на сайте новозеландского правительства.

"Учитывая нынешнюю глобальную обстановку, планировать присутствие столь большого количества высокопоставленных гостей в Новой Зеландии… нецелесообразно", — приводятся в заявлении слова Питерса.