ПЕКИН, 30 июн — ПРАЙМ. Гонконг не пугают санкции США и других стран, заявила на пресс-конференции во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Ранее министерство торговли США сообщило о приостановке с понедельника действия преференциального режима отношений с Гонконгом, включая действие исключений из ограничений на экспорт. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь объявил, что Вашингтон с понедельника прекращает поставки продукции оборонного сектора и двойного назначения в Гонконг. США прекращают поставки оборонной продукции и товаров двойного назначения в Гонконг

"Многие из наших отраслей, использующие эту продукцию (двойного назначения – ред.), вероятно, смогут найти альтернативу, влияние на Гонконг будет весьма незначительным", — заявила Лэм.

"Никакие санкции не могут нас напугать, психологически мы подготовлены", — отметила она.

Лэм добавила, что в случае необходимости в ответ на подобные ограничительные меры других стран центральное правительство Китая, вероятно, предпримет надлежащие контрмеры, и если Пекину для их реализации на дипломатическом уровне будет необходимо содействие Гонконга, то он это содействие непременно получит.

Гонконгские СМИ во вторник утром сообщили, что постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, единогласно одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Также в СМИ появлялись предположения, что закон вступит в силу 1 июля — в день 23-й годовщины передачи Гонконга под юрисдикцию Китая. Официального подтверждения этих двух сообщений пока не поступало ни из Пекина, ни от местных властей Гонконга.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая "решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегировала постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.

В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.

В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.