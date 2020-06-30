МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 693, до 647 849, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 30,2% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 641 156 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 745, Подмосковье — 301, в Ханты-Мансийском АО — 279.

Также выявлены новые случаи в Свердловской области — 276, Санкт-Петербурге — 253, в Ямало-Ненецком АО — 248, в Иркутской области — 242, в Нижегородской области — 203.

За сутки в РФ выписаны 9 220 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 412 650 человек.

В России за сутки умерли 154 человека с COVID-19, за все время скончались 9 320, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.