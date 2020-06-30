МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Министр транспорта России Евгений Дитрих опроверг открытие рейсов в Турцию с 15 июля.

По словам главы Минтранса, называть даты возобновления полетов из России в Турцию, как и другого международного авиасообщения, преждевременно.

Ранее средства массовой информации со ссылкой на министра писали о том, что Москва рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между странами с 15 июля.

"Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", — заявил Дитрих.

"Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно", — подытожил он.

"Страны СНГ — это нам близкие международные перелеты. Возможно, мы сможем начать перелеты туда раньше, чем общую международку", — говорил Дитрих ранее во вторник.

Напомним, то Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.