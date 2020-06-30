МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold) утвердили финальные дивиденды по итогам 2019 года в размере почти 1,5 миллиарда рублей, из расчета 27,2789448 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

Годовое собрание акционеров состоялось ранее во вторник. Дата, на которую определяются имеющие право на получение дивидендов — 16 июля.

По итогам первого полугодия прошлого года акционеры "Высочайшего" одобрили промежуточные дивиденды в размере 14,927037719 рубля на акцию, в целом размер выплат составил примерно 820,7 миллиона рублей. Таким образом, по результатам года совокупные начисления компании достигнут около 2,32 миллиарда рублей. Оставшуюся сумму в размере 12,366 миллиона рублей от чистой прибыли компании за 2019 финансовый год (в объеме 2,333 миллиарда рублей) решено оставить в распоряжении общества.

По итогам первого полугодия 2018 года дивиденды "Высочайшего" составили 18,551942 рубля на акцию (1,02 миллиарда рублей в сумме), за девять месяцев — 34,8340061 рубля на акцию (1,915 миллиарда рублей). Финальные дивиденды за год были определены в 2,89992945 рубля на акцию (159,4 миллиона рублей в целом). Тем самым на дивиденды направлено почти 3,094 миллиарда рублей.

Основные акционеры "Высочайшего" — председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, его заместитель Наталия Опалева и гендиректор ЗАО "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, которым принадлежит по 20,36% акций. Структуры Black Rock контролируют 17,99% золотодобывающей компании. Её уставный капитал разделен на 54 миллиона 983,89 тысячи обыкновенных акций.

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России, запасы оцениваются в 4,4 миллиона унций. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии. В активе компании три производственные бизнес-единицы, включая шесть золотоизвлекательных фабрик, и широкий портфель, более 20, добычных и разведочных лицензий. В 2019 году производство золота компанией сократилось на 15%, до 260 тысяч унций.