КАИР, 30 июн — ПРАЙМ. Новое месторождение золота с запасами более одного миллиона унций обнаружено в Восточной пустыне в Египте, сообщило во вторник министерство нефти и минеральных ресурсов.

"Новое коммерческое месторождение расположено в районе Икат в Восточной пустыне, запасы золота составляют более миллиона унций по минимальным оценкам. Степень извлечения золота – 95%, это один из самых высоких показателей, а инвестиции в течение десяти лет превысят миллиард долларов", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства.

Месторождение расположено в концессионной зоне компании Shalateen. Планируется, что Shalateen совместно с Управлением минеральных ресурсов Египта создадут совместную компанию, которая станет третьей в Египте, работающей в сфере добычи золота.

Министр нефти Тарек аль-Мулла сообщил в связи с открытием, что министерство продолжает работать над программой по развитию отрасли добычи минеральных ресурсов. По его словам, ведомство планирует привлечь порядка 375 миллионов долларов иностранных инвестиций в эту отрасль за ближайшие два года, а к 2030 году довести эту цифру до отметки в 700 миллионов долларов, а максимум – до миллиарда долларов.

Ведомство сообщило также, что ввиду пандемии коронавируса принято решение продлить срок приема заявок на первый аукцион по добыче золота до 15 сентября – ранее предполагалось, что заявки можно будет подать до 15 июля.

В марте власти Египта объявили международный аукцион на добычу золота в Восточной пустыне страны в режиме налогов и роялти (tax and royalty). Тогда министр нефти сообщал, что на аукционе будут предложены блоки общей площадью в 56 тысяч квадратных километров, площадь каждого из блоков доходит до 160 квадратных километров.