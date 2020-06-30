МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на внеочередном собрании утвердили дивиденды за первый квартал 2020 года в размере 3,21 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

По итогам первого квартала 2019 года НЛМК выплатил дивиденды в размере 7,34 рубля на акцию. Таким образом теперь выплаты снижены в 2,3 раза. Реестр на их получение закроется 13 июля. Общая сумма дивидендов составляет около 19,328 миллиарда рублей, что как ранее сообщала компания, соответствует 75% свободного денежного потока.

В минувшем году компания четырежды начисляла дивиденды — за первый квартал в размере 7,34 рубля на акцию (43,99 миллиарда рублей), за второй — в 3,68 рубля на бумагу (22,06 миллиарда рублей), за третий — 3,22 рубля (19,298 миллиарда рублей). Дивиденды за четвертый квартал были рекомендованы в размере 5,16 рубля на акцию, но затем решением акционеров были снижены до 3,12 рубля на акцию в связи с изменением рыночных условий.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.