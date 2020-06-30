МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Власти Подмосковья обратились к заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову с просьбой помочь ликвидировать утечку нефтепродуктов на Химкинском водохранилище, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

Ранее специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках. По предварительным данным, нефтепродукты вытекли из стока ливневой канализации "Химводостока", на который ведомство неоднократно жаловалось в суд. Позже на месте было осмотрено 12 колодцев на коллекторе в разных частях города. Также стало известно, что компания-эксплуатант коллектора реки не имела разрешения на сбросы загрязняющих веществ, ей выданы протоколы о нарушении природоохранного законодательства.

"При осмотре земельного участка были обнаружены открытые резервуары с нефтепродуктами и заброшенная АЗС с подземными резервуарами. Правительство Московской области обратилось к заместителю министра обороны Тимуру Вадимовичу Иванову с просьбой вмешаться в ситуацию и ликвидировать утечку нефтепродуктов, а также выделить силы и средства для устранения вреда, причиненного окружающей среде. Работы по определению балансодержателя указанного колодца и категории земель назначения продолжаются совместно с военной прокуратурой", — говорится в сообщении.

Вероятнее всего источником загрязнения стали несколько объектов, расположенных на территории ГВСУ "Спецстрой", рассказали в пресс-службе.

Для ликвидации загрязнения установлены боновые заграждения в русле реки. Кроме этого, специалисты МУП "Химводосток" занимаются расчисткой русла, откачкой нефтепродуктов из колодцев.

"По итогам работы природоохранных ведомств будут установлены все предприятия, причастные к сбросам отходов и неочищенных стоков. Они будут привлечены к административной ответственности за грубые нарушения в сфере обращения с отходами", — отметили в пресс-службе.