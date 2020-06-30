БРЮССЕЛЬ, 30 июн — ПРАЙМ, Мария Князева. Совет стран Евросоюза рекомендовал начать постепенно снимать ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, согласовав список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля, России и США в нем нет, а Китай есть, но с условиями, говорится в релизе Совета.

"Сегодня Совет принял рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС. Ограничения на поездки должны быть сняты для стран, перечисленных в рекомендации", — говорится в нем.

На основе ряда критериев и условий, установленных в рекомендации, предлагается начать снимать ограничения с 1 июля на внешних границах для резидентов: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

При этом Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации, отмечается в релизе.

Рекомендованный странам ЕС к исполнению список третьих стран, с которыми можно открыть внешние границы с 1 июля, должен пересматриваться каждые две недели, причем государства туда можно как добавлять, так и исключать, в зависимости от эпидемиологической ситуации, говорится в распространенном Советом ЕС заявлении.

Совет ЕС во вторник принял рекомендацию о постепенном открытии внешних границ. Начиная с 1 июля. В первый список стран, с которыми рекомендовано открыть границы, вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай (на основе принципа взаимности).

"Этот список третьих стран должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом, в зависимости от обстоятельств, после консультаций с Комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС", – говорится в заявлении.

"Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями условий по итогам оценки эпидемиологической ситуации", — добавили в ЕС.