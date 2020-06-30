МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк "Открытие" стал акционером Талицкого калийного проекта группы "Акрон", получив 10,1% акций "Верхнекамской калийной компании" (ВКК), которая реализует проект, говорится в сообщении "Акрона".

"Банк "Открытие" стал акционером Талицкого калийного проекта, реализуемого АО "ВКК". Сделка осуществлена через ЗПИФ "Открытие Финансовые инвестиции", который входит в группу банка "Открытие". Продав банку "Открытие" 10,1% акций АО "ВКК", группа "Акрон" снизила свою долю в проекте до 50% плюс 1 акции", — говорится в сообщении.

Компания напоминает, что еще одним акционером проекта является структура Сбербанка, "Сбербанк Инвестиции", которая владеет двумя пакетами акций — 20% и 19,9%. "По последнему пакету ранее в этом месяце ООО "Сбербанк Инвестиции" приняло решение о продлении срока участия в калийном проекте группы", — добавляет "Акрон".