МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Сокращение выбросов парниковых газов в России потребует вдвое больше инвестиций, чем аналогичный показатель для остальных мировых лидеров эмиссии СО2 — США, Китаю, ЕС и Индии, говорится в докладе Boston Consulting Group, доклад имеется в распоряжении РИА Новости.

Как напоминают авторы доклада, страны начали выходить из режима изоляции и перезапускать экономику. На этом фоне отмечается возврат уровня выброса СО2 к уровню до пандемии. По мнению экспертов, при выходе из кризиса у государств есть возможность переключиться на модель экономики, которая будет стимулировать уменьшение парниковых газов. Однако пока никто, кроме ЕС, не обозначил свое намерение двигаться "зеленым" курсом после пандемии и отказываться от использования грязных источников энергии, таких как уголь и газ.

Согласно данным, приведенным в докладе, чтобы достичь сокращения эмиссии парниковых газов, которые позволят удержать изменение климата в пределах 1,5-2 градусов, России необходимо будет вложить в "зеленые" технологии более 4% ВВП. В среднем в мире, потребуется от 1-3% вложений от ВВП для достижения аналогичного результата. Странам, которые составляют компанию России в пятерке лидеров, потребуется вложить меньше: Китаю — до 2%, Индии — до 2%, США, Германии и Бразилии — до 1,5%.

Как уточняется в докладе, для максимизации эффекта и снижения финансовой нагрузки, правительствам, в том числе на территории СНГ, необходимо рассмотреть такие направления работы, как экологические приоритеты в стратегиях стимулирования инвестиций, концентрация на возможностях создания "зеленых" рабочих мест.

Ранее Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, которое должно скоординировать добровольные усилия стран по уменьшению объемов парниковых газов. В рамках соглашения Россия намерена сократить выбросы СО2, чтобы они не превышали 70% от уровня 1991 года. По мнению руководителя программы "Климат и экономика" Алексея Кокорина, такое снижение фактически уже достигнуто, поэтому цели России уже выполнены и страна не демонстрирует каких-либо амбиций в переходе на "зеленую" экономику.