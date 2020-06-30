МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Автомобильный концерн Volkswagen Group и производитель программного обеспечения SAP приостановят деятельность на платформах компании Facebook, сообщила во вторник газета Handelsblatt.

"Концерн Volkswagen выступает за открытое и равноправное взаимодействие. Поэтому среда недостоверной информации или ненавистнических высказываний неприемлема для нас. В связи с этим концерн и его бренды приостанавливают размещение рекламы на Facebook", — заявил газете представитель Volkswagen.

В компании SAP также сообщили Handelsblatt, что компания присоединяется к бойкоту и прекращает размещение всей рекламы в соцсетях Facebook до тех пор, пока компания "не подаст четкий сигнал против распространения ненавистнических комментариев и расизма на своих платформах".

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Adidas, Reebok, Puma, Ford, Hewlett-Packard и Starbucks заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них — и в других соцсетях.

Глава Facebook Марк Цукерберг при этом заявил в пятницу, что компания внесет изменения в свою политику и запретит "ненавистнические" высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.