30 июня (Dow Jones). Выступая во вторник в конгрессе США, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что перезапуск американской экономики и возобновление роста расходов и найма произошли раньше, чем ожидало руководство центрального банка.

Он отметил, что возобновление деловой активности, предполагающее более тесные контакты между людьми, сопряжено с рисками, подтверждением чего стал рост числа случаев заражения коронавирусом, а также госпитализаций больных Covid-19 в штатах Юга и Юго-Запада США.

"Мы вступили в важную новую фазу и сделали это раньше, чем ожидалось, — сказал Пауэлл. – Хотя оживление экономической активности и приветствуется, оно также бросает нам новые вызовы – в частности, связанные с необходимостью держать вирус под контролем".

Пауэлл выступал в конгрессе вместе с министром финансов Стивеном Мнучиным. Оба руководителя были в масках и сидели за разными столами, разделенными панелями из оргстекла. Пауэлл предпочел не снимать маску даже во время выступления.

Конгресс обсуждает структуру дополнительной помощи, призванной смягчить последствия высокой безработицы и потенциальной волны разорений предприятий в результате пандемии.

Мнучин отметил, что планирует проработать вопросы дополнительных выплат с обеими партиями в июле. "Мы ожидаем, что дополнительная помощь будет нацелена на те отрасли, по которым пандемия нанесла особенно сильный удар", — сказал он.

Выступления Пауэлла и Мнучина в комитете палаты представителей по финансовым услугам проходили в рамках квартальных слушаний, предусмотренных пакетом о помощи стоимостью 2 трлн долларов США, принятым конгрессом в марте этого года. В рамках этого пакета Министерству финансов было выделено 450 млрд долларов на покрытие убытков от чрезвычайных программ кредитования, реализуемых ФРС.

ФРС запустила девять таких программ, в том числе для льготного кредитования крупных и мелких компаний, муниципалитетов и штатов. На покрытие убытков по ним Министерством финансов уже было выделено 195 млрд долларов.

"Мы твердо намерены использовать эти программы, а также другие имеющиеся у нас инструменты, чтобы сделать все возможное для обеспечения стабильности и как можно более сильного восстановления, а также для ограничения долгосрочного ущерба для экономики", — сказал Пауэлл.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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