БЕЙРУТ, 30 июн /ПРАЙМ/. Цена на хлеб в Ливане повысится более чем на 30% с 1 июля, заявил министр экономики страны Рауль Наэме после собрания правительства во вторник.

"Начиная с завтрашнего дня цена за 900 граммов хлеба будет составлять 2000 фунтов (прежняя цена равнялась 1500 фунтов). Цена за 400 граммов останется на уровне 1000 фунтов", — сказал Наэме.

Министр заверил, что подобное решение было принято после подробного анализа сложившихся экономических условий.

"Мы постоянно будем следить за ценами на хлеб и другими мучными продуктами, которые изготавливаются в пекарнях", — добавил он.

Министр подчеркнул, что у Ливана достаточно запасов муки, и гражданам нет необходимости ею запасаться.

Повышение цен на хлеб связано в том числе с резким падением национального фунта по отношению к доллару. Во вторник на черном рынке курс вырос до 9000, при этом в официальных обменных пунктах он приблизился к четырем, а центральный банк продолжает удерживать официальную стоимость доллара на уровне 1500 фунтов.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на собрании правительства заявил о действии группы лиц с целью обвала экономики Ливана и дестабилизации ситуации в стране, которые в том числе создавали препятствия для получения Ливаном международной финансовой помощи, включая кредит от Международного валютного фонда.

На фоне роста цен на продукты и продолжения падения ливанского фунта в разных городах страны во вторник начались волнения. Участники протестных акций блокировали центральные автомагистрали, в том числе главные дороги в Бейруте.

В Ливане 17 октября 2019 года начались волнения. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири.

В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом, однако массовые демонстрации в стране не остановились. Улицы ливанских городов утихли лишь с появлением угрозы распространения коронавируса и введением в стране режима "гражданской мобилизации". Однако уже в апреле в Триполи, Бейруте и Сайде люди вновь вышли на демонстрации, которые переросли в массовые погромы с поджогами банков и столкновениями с армией и полицией.