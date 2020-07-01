МОСКВА, 1 июл — РИА Недвижимость. В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.

Индексы, устанавливающие максимально допустимый в 2020 году рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем для каждого российского региона, утверждены правительством РФ в октябре 2019 года.

Минимальный рост тарифов предусмотрен для Ненецкого автономного округа — 2,4%. В Пермском крае и Мурманской области индекс изменения платы граждан за коммуналку составляет 3%. Повышение цен на коммунальные услуги на 3,6% предусмотрено для Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Ярославской областей, Ставропольского края, Башкортостана, Калмыкии, Мордовии.

В Петербурге тарифы вырастут на 3,8%, в Московской области и Краснодарском крае – на 4,1%. В Москве, Омской области, Бурятии и Якутии предусмотрен рост коммунальных тарифов на 5%, в Дагестане — на 5,2%, Кабардино-Балкарии — на 5,4%.

Наибольший рост тарифов с 1 июля запланирован в Чечне — 6,5%.

Ряд депутатов, сенаторов, а также Торгово-промышленная палата России предлагали отложить очередное повышение коммунальных платежей в условиях экономического кризиса и эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 до 2021 года. Однако в Минстрое заявили, что в случае заморозки тарифов отрасль ЖКХ недополучит 300 миллиардов рублей доходов только по воде и теплу, что приведет к недофинансированию программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Неоправданной заморозку тарифов назвал и вице-премьер Марат Хуснуллин, предупредив, что такое решение поставит под угрозу подготовку предприятий ЖКХ к зимнему сезону.