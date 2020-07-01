МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Массовый туристический сезон в Российской Федерации после снятия основных ограничений, вызванных пандемией COVID-19, начнётся с того, что со среды 67 субъектов страны начнут принимать гостей из других регионов.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ранее заявила, что с 1 июля 67 регионов РФ начнут принимать туристов с соблюдением всех необходимых правил безопасности.

Сейчас для путешествий в большинство регионов и при заселении в отель или санаторий уже не нужна справка, но при этом, необходимо соблюдать общие правила безопасности.

При этом в Ростуризме обращают внимание на то, что ситуация, связанная с эпидемиологической безопасностью в стране меняется быстро, поэтому самую актуальную информацию о тех или иных ограничениях в регионах можно получить на портале Russia.Travel.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин признал, что туристическая отрасль оказалась не только одной из самых пострадавших в ситуации с пандемией COVID-19, но и самой перспективной. Он уточнил, что поскольку потенциал туризма в России очень высок, то он в текущих условиях приобретает стратегическое значение.

Ростуризм со своей стороны настаивает на том, что безопасный и постепенный запуск туристического сезона 2020 года может способствовать тому, что отрасль выйдет из кризиса уже к весне 2021 года.