Туристический сезон стартует в среду с открытия 67 субъектов РФ
МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Массовый туристический сезон в Российской Федерации после снятия основных ограничений, вызванных пандемией COVID-19, начнётся с того, что со среды 67 субъектов страны начнут принимать гостей из других регионов.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ранее заявила, что с 1 июля 67 регионов РФ начнут принимать туристов с соблюдением всех необходимых правил безопасности.
Сейчас для путешествий в большинство регионов и при заселении в отель или санаторий уже не нужна справка, но при этом, необходимо соблюдать общие правила безопасности.
При этом в Ростуризме обращают внимание на то, что ситуация, связанная с эпидемиологической безопасностью в стране меняется быстро, поэтому самую актуальную информацию о тех или иных ограничениях в регионах можно получить на портале Russia.Travel.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин признал, что туристическая отрасль оказалась не только одной из самых пострадавших в ситуации с пандемией COVID-19, но и самой перспективной. Он уточнил, что поскольку потенциал туризма в России очень высок, то он в текущих условиях приобретает стратегическое значение.
Ростуризм со своей стороны настаивает на том, что безопасный и постепенный запуск туристического сезона 2020 года может способствовать тому, что отрасль выйдет из кризиса уже к весне 2021 года.
https://1prime.ru/News/20200701/831707539.html