МИНСК, 1 июл /ПРАЙМ/. Нацбанк (центробанк) Белоруссии снизил с 1 июля ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта до 7,75%, сообщила пресс-служба регулятора.

"С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8% до 7,75% годовых ", — говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

Ставка рефинансирования является базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам. Обычно вопрос о целесообразности пересмотра ставки рефинансирования рассматривается на заседаниях правления Национального банка, которые проходят раз в квартал.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

В текущем году такие заседания проходили в феврале, когда было принято решение о снижении ставки рефинансирования с 9% до 8,75%, а также в мае, когда было решено понизить ее до 8%. Следующее такое заседание планировалось провести в августе.

Однако 19 июня, в пятницу, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание в Минске, которое было посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы. Ранее в условиях негативного влияния на экономику страны пандемии нового коронавируса власти республики уже приняли пакет мер поддержки, но глава государства вновь потребовал от правительства и Нацбанка сконцентрировать ресурсы в экономике на помощи людям и тем предприятиям, которые попали в сложную ситуацию и действительно нуждаются в поддержке. Он пояснил, что хотя и "нет катастрофы в экономике", но есть определенные проблемы, связанные с тем, что из-за коронавируса многие страны мира, включая основных торгово-экономических партнеров Минска, приняли жесткие меры по ограничению передвижения своих граждан и иностранцев, что не могло не сказаться на их экономике и, как следствие на Белоруссии с ее открытой экспортоориентированной экономикой.

"Нам надо собраться и жить в тех условиях, в которых мы находимся. Если в Нацбанке и отдельные члены правительства этого не понимают, значит, готовьтесь на выход. Другого не дано. Надо сконцентрироваться. Все ресурсы объединить. Во-первых, чтобы помочь людям", — подчеркнул Лукашенко, заметив, что мир начинает отказываться от ранее принятых ограничительных мер и принимает решения по поддержке национальных экономик.

На совещании Лукашенко в том числе потребовал от руководства Нацбанка, "не затягивая, до конца июня" рассмотреть вопрос о ставке рефинансирования. Глава государства пояснял, что "все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику", и призывал обратить внимание на этот опыт. По его словам, индекс потребительских цен в стране находится в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее.

РЕШЕНИЕ НАЦБАНКА

И уже в понедельник состоялось дополнительное заседание правления Национального банка, на котором было принято решение о снижении ставки на 0,25 базисных пункта.

В сообщении регулятора решение пояснялось тем, что "инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось". Так, согласно сообщению, в мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9% (против 4,5% в апреле 2020 года). В 2020 году в Белоруссии стоит цель по инфляции не выше 5%.

"Сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось. Более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах — торговых партнерах Беларуси. На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки", — отметили в Нацбанке. В этих условиях Национальный банк Белоруссии также решил продолжить смягчение денежно-кредитной политики.

"Поддержание умеренно мягких монетарных условий позволяет сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности", — заявил регулятор.

В прошлом году ставка рефинансирования в Белоруссии снижалась дважды, столько же раз и в 2018 году.