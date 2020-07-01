МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. "Росморпорт" объявил конкурс на строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в Камчатском крае, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 10,7 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить разработку рабочей документации и непосредственно строительство объекта.

"Место выполнения работ: Камчатский край, Елизовский район, юго-восточное побережье Камчатского полуострова, бухта Бечевинская, включая прилегающий земельный участок. Срок завершения работ: 31 июля 2021 года", — говорится в документации.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 10,7 миллиарда рублей. Это средства федерального бюджета.

Заявки на участие в тендере принимают до 11.00 мск 24 июля 2020 года. Итоги подведут 30 июля.

Терминал СПГ в бухте Бечевинская Камчатского края — проект, реализуемый "Росморпортом" совместно с ПАО "Новатэк". Терминал будет осуществлять функции перевалочного хаба по хранению и перегрузке СПГ, доставляемого из морского порта Сабетта и экспортируемого в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация проекта позволит увеличить объем перевозки по Северному морскому пути с 9,7 миллиона тонн в 2017 году до 31,4 миллиона тонн к концу 2026 года, обеспечить переход Северного морского пути на круглогодичную загрузку, создать крупнейший в регионе региональный СПГ-хаб, привлечь около 70 миллиардов рублей частных инвестиций, создать новые рабочие места.