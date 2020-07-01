1 июля (Dow Jones). Цены на золото во вторник продолжили расти, завершив квартал с максимальным приростом за последние четыре года. Котировки данного драгоценного металла получают поддержку в связи с неопределенностью перспектив экономического восстановление и крайне низкими процентными ставками.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 1,1%, до 1800,50 доллара США за тройскую унцию, завершив 2-й квартал с повышением на 13%, что является наилучшим результатом с начала 2016 года. Во вторник котировки золота впервые с сентября 2011 года завершили день выше отметки в 1800 долларов за унцию, оказавшись в 5% от рекордного максимума 1891,90 долларов за унцию, достигнутого в августе 2011 года.

Фондовые рынки растут на фоне возобновления экономической активности по всему миру, однако многие по-прежнему ожидают роста цен на золото в связи с неопределенностью вокруг пандемии коронавируса. Низкая или отрицательная доходность облигаций тоже делает этот драгоценный металл более привлекательным для инвесторов.

"Несомненно, сейчас наблюдается хеджирование рисков за счет покупки золота и других драгоценных металлов при минимальных альтернативных издержках в условиях отрицательных реальных процентных ставок", — отметил Джонатан Батлер, стратег-аналитик Mitsubishi.

Рост числа инфицированных коронавирусом во Флориде, Техасе, Калифорнии и Аризоне заставляет некоторых аналитиков опасаться повторного введения карантинных ограничений, которое может затормозить восстановление экономики США.

Ослабление доллара США тоже оказывает поддержку котировкам драгоценных металлов. Деноминированные в долларах сырьевые товары при снижении американской валюты становятся более доступными для держателей других валют.

Тем временем наиболее активно торгуемые фьючерсы на серебро во вторник подорожали на 3,2%, до 18,637 доллара за унцию.

При этом некоторые аналитики опасаются, что ралли на рынке драгоценных металлов может повернуться вспять, особенно в случае появления новых позитивных новостей о разработке вакцины или лекарства от коронавируса. Котировки золота с начала года прибавили около 20%, ввиду чего возможна коррекция вниз, считают трейдеры.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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