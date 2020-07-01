ТОКИО, 1 июл /ПРАЙМ/. Японские крупные предприятия оценивают экономическую конъюнктуру наиболее пессимистично со времен мирового экономического кризиса 2008 года, свидетельствует подсчитанный Банком Японии индекс "Танкан".

Индекс "Танкан" публикуется ежеквартально, он высчитывается путем вычитания тех компаний, кто отрицательно оценивает состояние экономики, из числа тех, кто придерживается оптимистического взгляда на экономическую конъюнктуру в стране. При этом учитывается мнение 10 тысяч крупных компаний Японии в различных отраслях.

По сравнению с предыдущим разом, когда предприятия производственной сферы дали оценку экономике минус 8, теперь она упала до отметки минус 34. Это худший уровень после оценки минус 48, которую заслужила экономика страны в июне 2009 года вскоре после того, как разразился мировой экономический кризис, сообщило агентство Киодо. Оценка предприятий непроизводственной сферы составила минус 17. При этом в таких направлениях, как гостиничный и ресторанный бизнес, она упала до минус 91, в автопроме — до минус 72.

Перспективы на будущее также оцениваются негативно: в производственной сфере минус 27, в непроизводственной — минус 14.