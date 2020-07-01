*Nationwide: Цены на жилье в Великобритании в июне -1,4% м/м, -0,1% г/г
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200701/831708568.html
Нефть
Нефть марки WTI подорожала по итогам II квартала на 93%, Brent - на 59%
Дивиденды
Акционеры НЛМК утвердили дивиденды за I квартал в 3,21 рубля на акцию
Налоги
Налоговый режим для самозанятых заработает на всей территории России
Авто
Запрет на ввоз ряда праворульных машин в Россию вступает в силу
Торги
Рынок акций снизился вслед на нефтью и рублем
Северный поток-2
Сенат США включил санкции против "Северного потока 2" в проект оборонного бюджета
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200701/831708568.html
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