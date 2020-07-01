МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Компания Google приняла решение перенести открытие своих офисов с 6 июля на два месяца из-за роста случаев заражения коронавирусом в ряде штатов США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутреннее заявление компании.

В конце мая компания Google заявила, что с 6 июля начнет открывать большинство офисов по всему миру. В первую очередь в офисы должны были вернуться те сотрудники, чье присутствие на рабочем месте необходимо. Планировалось, что первое время офисы компании будут заполнены на 10% с дальнейшим увеличением до 30% в сентябре.

Все офисы компании будут закрыты теперь как минимум до 7 сентября.

"Несмотря на то, что положение в разных штатах разное, мы должны убедиться, что перспективы США в целом стабильны, прежде чем мы двинемся дальше. Как показывает недавний рост случаев заражения, COVID-19 по-прежнему существует в наших сообществах", — заявил вице-президент по глобальной безопасности компании Крис Ракков.

Как и в большинстве компаний, сотрудники Google перешли на "удаленку", чтобы помочь замедлить распространение нового коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.