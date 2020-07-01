МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 556, до 654 405 сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 31,9% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 654 405 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 611, Подмосковье — 306, Санкт-Петербурге — 262, в Ханты-Мансийском АО — 261.

Также выявлены новые случаи в Свердловской области — 256, в Иркутской области —248, в Нижегородской области —228, в Ямало-Ненецком АО — 203.

За сутки в РФ выписаны 10 281 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 422 931 человек.

В России за сутки умерли 216 человек с COVID-19, за все время скончались 9 536, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.