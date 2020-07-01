МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Встреча премьер-министров стран ЕАЭС ожидается 17 июля, ясности по формату проведения пока нет, заявил в онлайн-интервью журналистам посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Мы ожидаем, что 17 июля состоится встреча премьер-министров стран ЕАЭС – Евразийского экономического союза. В каком бы формате она ни пришла, она будет, безусловно, шагом по укреплению экономического интеграционного объединения", — заявил Мезенцев.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.