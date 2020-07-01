1 июля (Dow Jones). Активность в производственной сфере США в июне снижалась более медленными темпами, так как производители товаров возобновили работу на фоне ослабления ограничений, введенных после вспышки Covid-19. Об этом свидетельствуют вышедшие в среду данные, основанные на результатах опроса компаний в производственном сектора, проведенного IHS Markit.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора США в июне составил 49,8, что чуть выше предварительного значения 49,6 и на целых 10 п.п. выше майского значения 39,8.

Значение индекса в июне практически совпало с прогнозом экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, которые ожидали, что индикатор составит 49,7.

Индекс PMI для производственного сектора является взвешенным средним индикаторов новым заказов, производства, занятости, сроков доставки и объема покупок. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности в секторе, а ниже – на спад.

Хотя индикатор вырос с апрельского минимума, июньское значение все еще указывает на снижение активности, хотя и очень медленными темпами.

Нисходящий тренд производства в июне значительно ослаб, так как новые заказы стабилизировались на фоне сообщений о некотором улучшении ситуации со спросом. Компании сообщили о дальнейшем снижении рабочей силы, так как незадействованные мощности сохраняются, но темпы сокращения рабочих мест также резко замедлились. Оптимизм в отношении предстоящего года значительно возрос, заявили в Markit.

Самый сильный рост показали компоненты производства, занятости и заказов. Неизменный спрос в июне положил конец трехмесячному сокращению новых заказов и просигнализировал о значительном развороте после глубокого падения в апреле, сообщили в Markit.

Однако новые экспортные заказы продолжили падать. Хотя это падение умеренное, снижение продаж за рубежом связано с тем, что некоторые экспортные рынки все еще закрыты из-за ограничений в связи с Covid-19, а некоторые клиенты переключаются на местных поставщиков.

Во 2-м квартале производители США отметили значительный разворот ситуации, при этом к июню активность стабилизировалась после резкого падения в апреле, сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. Это предвещает дальнейший рост производства в июле, добавил он.

Хотя PMI сейчас указывает на V-образное восстановление, выросли опасения, что импульс может ослабнуть, если рост числа заражений приведет к возобновлению ограничений и повторному падению спроса”, — заметил Уильямсон.

— Автор Xavier Fontdegloria, xavier.fontdegloria@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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