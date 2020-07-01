МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Обыски проходят на объектах немецкой финтех-компании Wirecard в Германии и по месту жительства ее бывшего главы Маркуса Брауна в Вене, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя прокуратуры Мюнхена и адвоката Брауна.

Сообщается, что обыски проводятся с целью конфискации всех имеющихся материалов, которые могут раскрыть информацию о любых манипуляциях Wirecard.

Следователи подозревают Брауна, бывшего члена правления Яна Марсалека и других менеджеров Wirecard в манипуляциях на бирже. По словам представителя прокуратуры, в дополнение к другим обвинениям будет также рассмотрено мошенничество. Кроме того, следствие не исключает, что в деле могут появиться другие подозреваемые.

Wirecard AG — глобальный поставщик интернет-технологий и финансовых услуг, одна из крупнейших электронных платежных систем. Ранее Wirecard допустила "с высокой долей вероятности" нехватку 1,9 миллиарда евро на счетах компании, позднее глава компании Маркус Браун ушел в отставку. В среду он был задержан в Мюнхене, но суд решил отпустить его под залог. Власти обвиняют Брауна в том, что он искусственно увеличил сумму баланса и объем оборота Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.

Акции немецкой финтех-компании Wirecard обрушились в цене на 71,3% после сообщений СМИ о том, что она подала заявление о запуске процедуры банкротства. С начала скандала акции подешевели в 28 раз, с 99,5 евро до 3,53 евро за бумагу.