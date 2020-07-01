ВАШИНГТОН, 1 июл /ПРАЙМ/. Соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA должно помочь более быстрому восстановлению экономик стран региона после спада на фоне пандемии коронавируса, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы занимаемся пандемией COVID-19 и вызовами, которые она бросает нашим экономикам. USMCA поможет нашему региону встать обратно на ноги быстрее и крепче", — говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.

Заявление приурочено к вступлению соглашения в силу с 1 июля.

USMCA пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. Для США оно означает расширение доступа на рынок молочной продукции Канады, создание условий сдерживания вывода в Мексику автомобильных производств и более длительный и широкий контроль за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Несмотря на громкие заявления администрации США о том, что это даст прирост 1,2% ВВП и позволит создать много рабочих мест, американская Комиссия по международной торговле еще до экономического спада оценила будущее влияние соглашения на экономику как умеренное: рост ВВП на 0,35% и 176 тысяч рабочих мест за шесть лет.