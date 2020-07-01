МЕХИКО, 1 июл /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор совершит первый зарубежный рабочий визит в США 8-9 июля, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"Во второй половине дня 8 июля состоится рабочая встреча президента Дональда Трампа и президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. На 9 число запланированы мероприятия трехсторонней повестки (США, Канада, Мексика — ред.)", — сказал он в ходе пресс-конференции, опубликованной в Twitter президента.

Поводом для первого зарубежного визита мексиканского руководителя за два года с момента избрания стало вступление в силу 1 июля трехстороннего договора о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA, или T-MEC по-испански).

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы США ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки друг друга, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. Создаваемая трехсторонняя зона свободной торговли является одной из крупнейших в мире.