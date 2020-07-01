1 июля (Dow Jones). Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в среду, что, несмотря на высокую неопределенность, преобладающую сегодня в экономике, успешное сдерживание пандемии коронавируса стало бы очень позитивным фактором.

"Если нам удастся взять под контроль ситуацию в здравоохранении, благодаря действенной стратегии сдерживания или в результате создания вакцины, то мы сможем восстановить экономическую активность очень быстро", — сказала Дейли в интервью Washington Post.

Она воздержалась от экономических прогнозов, отметив, что экономика столкнулась с большей неопределенностью, чем на каком-либо этапе обозримой истории. Сейчас время собирать данные, а потом уже можно будет делать выводы и принимать решения относительно того, что еще можно сделать для поддержки экономики, сказала Дейли.

Она объяснила, что рассматривает перспективы экономики больше в контексте тех путей, по которым она может пойти, а не конкретных прогнозов. Но даже при этом, она считает, что на снижение уровня безработицы уйдет немало времени. Ее оптимистичный сценарий предполагает, что экономика будет выздоравливать постепенно, а безработица будет оставаться "повышенной".

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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