БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июл /ПРАЙМ/. Индекс экономической активности в Чили в мае упал на 15,3% на фоне пандемии, сообщил центробанк страны.

"Индекс экономической активности в мае упал на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Этот показатель сильно просел из-за мер, введенных для борьбы с коронавирусом, отмечает регулятор.

"Больше всего пострадали такие отрасли, как услуги и торговля, в меньшей степени производство и строительство", — говорится в докладе.

Из услуг наиболее глубоко провалились такие сферы, как образование, транспорт, рестораны и отели.