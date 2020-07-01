МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Украинский телеведущий, основатель и финансовый директор клиники и фонда Eurolab Андрей Пальчевский заявил, что зарегистрировал в министерстве юстиции Украины новую политическую партию "Победа Пальчевского".

"Только что зарегистрировали политсилу, называется "Победа Пальчевского". Смысл ее прост и понятен: мы ждали 30 лет, мы доверили новому руководству около года назад повернуть дела в стране, и разочарование достигло предела", — заявил Пальчевский в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, задача новой политической силы будет в объединении вокруг центра страны, а не делении ее на части.

"Что касается экономики, давайте оставим, так сказать, нематериальные разговоры сами знаете кого из президентов им, а займемся благосостоянием, борьбой с бедностью и пригласим для этого людей, которые могут", — добавил он.

Местные выборы должны пройти на Украине 25 октября. Замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее заявил, что Верховная рада не будет переносить их дату из-за эпидемии коронавируса. При этом по закону парламент должен отдельным постановлением назначить дату проведения местных выборов. Согласно календарному плану, последняя пленарная неделя Рады на этой сессии пройдет с 14 по 17 июля.