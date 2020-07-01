МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что непроданные до 1 июля 2020 года сигареты и папиросы можно будет промаркировать до 1 декабря 2020 года, документ опубликован на портале правовой информации.

"Установить, что участники оборота табачной продукции до 1 декабря 2020 года вправе осуществлять хранение и транспортировку находившейся в обороте по состоянию на 30 июня 2020 года табачной продукции, указанной в разделе I приложения к правилам, утвержденным настоящим постановлением, без нанесения средств идентификации в целях последующей реализации", — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что оборот в России сигарет и папирос, которые не маркированы цифровым кодом, с 1 июля не допускается — этот срок был установлен постановлением правительства РФ, принятым в феврале 2019 года.