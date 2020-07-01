ЛОНДОН, 1 июл /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Власти Великобритании хотят ввести новый режим регулирования рекламы на платформах Facebook и Google, на которые приходится 80% цифровой рекламы в Соединенном Королевстве. Соответствующее предложение в правительство внесло Управление по конкуренции и рынкам (CMA) в среду.

По данным ведомства, расходы на цифровую рекламу в 2019 году в Британии составили около 14 миллиардов фунтов. При этом около 80% этой суммы зарабатывают только две компании: Google и Facebook.

"Google занимает более 90% рынка поисковой рекламы в Великобритании стоимостью 7,3 миллиарда фунтов стерлингов, в то время как доля Facebook составляет более 50% рынка рекламы в 5,5 миллиарда фунтов стерлингов", — отметили в СМА.

Ведомство обеспокоено тем, что указанные компании заняли "такие неприступные позиции на рынке, что конкуренты больше не могут конкурировать на равных условиях", говорится в заявлении.

Изучив существующий механизм регулирования рынка цифровой рекламы, в CMA пришли к выводу, что "существующие законы не подходят для эффективного регулирования".

Обе платформы, обладающие большой базой пользователей, имеют доступ к данным своих пользователей, что позволяет им ориентировать рекламу на отдельных потребителей и адаптировать предоставляемые ими услуги.

Обе компании используют настройки по умолчанию, чтобы подтолкнуть людей к использованию своих услуг и получить доступ к их данным. Например, Google заплатил около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов в 2019 году, чтобы стать поставщиком поиска по умолчанию на мобильных устройствах и браузерах в Великобритании, а Facebook требует, чтобы люди принимали персонализированную рекламу в качестве условия для использования их сервиса.

Все эти факторы выставляют барьеры и затрудняют конкуренцию на рынке цифровой рекламы, считают в ведомстве. Также это приводит к повышению цен на товары и услуги, предлагаемые через указанные платформы. "CMA обнаружило, что цены Google примерно на 30-40% выше, чем у Bing, при сравнении похожих поисковых запросов на настольных и мобильных устройствах", — отмечается в исследовании.

Новый режим регулирования рынка цифровой рекламы должен предусматривать запрет на использование методов, которые могут снизить доверие и прозрачность на рынке.

CMA хотят обязать Google открыть данные о кликах и запросах для конкурирующих поисковых систем, чтобы позволить им улучшить свои алгоритмы, но при этом чтобы не было передачи персональных данных. Также необходимо ограничить возможности Google закреплять свою позицию в качестве поисковой системы по умолчанию на мобильных устройствах и браузерах, чтобы у пользователей было больше выбора. Facebook должен предоставить потребителям возможность выбора по персонализированной рекламе.