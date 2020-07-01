1 июля (Dow Jones). Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила в среду, что ее новый опрос указывает на ослабление рынка труда в малом бизнесе США в июне.

Согласно ежемесячному отчету исследовательского центра NFIB, в июне малые предприятия в среднем сократили по 0,28 рабочих мест, что выше майского показателя 0,17.

В NFIB также отметили, что владельцы малых предприятий сокращают рабочие места из-за скорого завершения программы защиты заработков. "Многие владельцы, получившие в апреле займы, не смогут сохранить весь штат после июня", — говорят в NFIB.

С учетом коррекции на сезонные факторы, о планах по созданию новых рабочих мест в ближайшие три месяца сообщили 16% респондентов. Это на 8 пунктов больше, чем в мае. При этом 32% респондентов сообщили о наличии вакансий, на которые они не могут найти работников. Это на 9 пунктов больше, чем в мае.

Из респондентов, которые в июне пытались найти работников, 84% сообщили о недостатке или отсутствии "квалифицированных" кандидатов.

Отчет NFIB основан на опросе 670 респондентов, включенных в случайную выборку из компаний-членов федерации. Опрос проводился до 29 июня, включительно.

— Автор Stephen Nakrosis, stephen.nakrosis@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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