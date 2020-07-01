1 июля (Dow Jones). Руководители Федеральной резервной системы в прошлом месяце вновь обдумывали то, как оказать более существенную поддержку экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса после того, как они понизили процентные ставки до нуля и резко увеличили свой баланс.

В среду центральный банк опубликовал протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке, которое прошло 9 и 10 июня. На этом заседании руководители ФРС просигнализировали, что ожидают сохранения процентных ставок около нуля, по крайней мере, до конца 2022 года.

"Мы даже не думаем о том, чтобы подумать повысить ставки", — заявил председатель ФРС Джером Пауэлл во время пресс-конференции 10 июня, которая последовала за заседанием комитета.

Руководители ФРС в прошлом месяце прогнозировали, что уровень безработицы в среднем составит 9%-10% в 4-м квартале этого года против 13,3% в мае. В феврале безработица составляла 3,5%.

В прошлом месяце руководители ФРС внесли одно изменение в заявление, сказав, что они будут поддерживать недавние темпы покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, завершив по сути постепенное недельное сокращение покупок. ФРС заявила, что будет приобретать казначейских облигаций, по меньшей мере, на 80 млрд долларов, и ипотечных ценных бумаг на 40 млрд долларов в месяц без учета активов с наступающим сроком погашения.

Руководители ФРС продолжают обсуждать, как предоставить дополнительную поддержку, например, покупая активы с длительной датой погашения и более ясно давая понять, что заставит их свернуть стимулирование. Следующее заседание ФРС пройдет 28 и 29 июля.

В прошлом месяце руководители обсудили возможность контроля кривой доходности по казначейским ценным бумагам, осуществляемого посредством покупок в необходимом объеме для поддержания доходности на определенных уровнях, подтверждая тем самым намерение удерживать ставки на низких уровнях. Однако в последние недели руководители просигнализировали, что они предпочли бы

сначала развернуть другие элементы их стратегии.

Эти элементы включают в себя то, как сделать более ясным опережающую индикацию касаемо ставки по федеральным фондам и покупок облигаций. ФРС более знакома с этими инструментами, и многие руководители не тратили много времени на обсуждение того, как бы они применили контроль кривой доходности.

Между тем у руководителей ФРС возникли опасения, что недавний неожиданный рост найма и расходов отчасти вызван мерами Конгресса и ФРС по предоставлению экстренной помощи, некоторые из которых должны завершиться в следующие недели.

Руководителей ФРС беспокоит, что снижение безработицы может скрывать более тревожные тенденции, такие как рост доли американцев, которые потеряли работу и перестали искать ее, а также увеличение случаев банкротств малого бизнеса.

Конгресс и администрация Трампа одобрили пакет мер стоимостью 3 трлн долларов на различные чрезвычайные расходы. "Мы делаем довольно хорошую работу в эти первые несколько месяцев, даже больше, чем просто хорошую, — заявил Пауэлл в июне. — Но что на счет тех, кто не сможет быстро вернуться к работе?".

В марте центральный банк понизил ставки почти до нуля на фоне пандемии, и руководители поспешили принять ряд программ кредитования компаний, городов и штатов.

Кроме того, ФРС приобрела казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг более чем на 2 трлн долларов с тех пор, как пандемия вызвала бегство к активам-убежищам в середине марта.

Эта программа отличается от усилий, прикладываемых в прошлом десятилетии, для стимулирования экономики путем снижения доходности долгосрочных облигаций. Теперь же руководители сказали, что в первую очередь они хотят обеспечить плавное функционирование рынков и не концентрируют покупки на ценных бумагах в более длительным сроком погашения, как в прошлом десятилетии.

Руководители ФРС в течение всего прошлого года проводили переоценку денежно-кредитной политики на случай развития сценария подобного нынешнему, когда центральный банк не может стимулировать экономический рост понижением краткосрочной процентной ставки. Пауэлл собирался огласить результаты исследования на июньском заседании, пока пандемия не вызвала резкую приостановку экономической активности в марте.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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