1 июля (Dow Jones). Цены на нефть в среду выросли после выхода данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, указавших на более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти на отчетной неделе.

Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с повышением на 1,4%, по 39,82 доллара за баррель. Котировки приблизились к максимуму с начала марта на фоне восстановления спроса на топливо и сокращения добычи ОПЕК и ее союзников, включая Россию.

Ралли цен на нефть также способствовало сокращение добычи в США. Во вторник завершился 2-й квартал, по итогам которого динамика цен в процентном отношении была самой лучшей с 1990 года.

Согласно опубликованным в среду данным Минэнерго США, на неделе 20-26 июня коммерческие запасы нефти США упали на 7,2 млн баррелей. Опрошенные Wall Street Journal аналитики предполагали, что ведомство сообщит о сокращении запасов всего на 100 000 баррелей.

Между тем запасы нефти, увеличившиеся ранее в этом году, остаются на высоких уровнях, и многие аналитики тревожатся по поводу недавнего роста новых случаев заболевания коронавирусом в таких крупных штатах-потребителях, как Техас, Флорида и Калифорния. Недавние данные показали, что восстановление мировой экономики и потребления нефти может замедлиться, и это тревожная новость для тех инвесторов, которые рассчитывают на рост спроса.

В то же время добросовестное соблюдение недавно оговоренных квот на добычу странами ОПЕК+ и признаки готовности картеля осторожно подходить к восстановлению добычи удерживают котировки нефти в текущем диапазоне.

"Хотя опасность ослабления спроса в свете нового увеличения дневного числа инфицированных COVID-19 повышается, коалиция ОПЕК+, похоже, пока что сохраняет контроль над рынком", – отметили аналитики Commerzbank.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE в Лондоне закрылись с повышением на 1,8%, по 42,03 доллара за баррель.

Трейдеры пристально наблюдают за тем, начнут ли страны ОПЕК и нефтяные компании США увеличивать добычу в ответ на рост цен. Объемы производства нефти в США на отчетной неделе стабильно держались на уровне 11 млн баррелей в день. Добыча выросла с недавнего минимума 10,5 млн баррелей в день, однако, как показывают опубликованные в среду данные Минэнерго, ее объемы по-прежнему намного ниже по сравнению с рекордным максимумом 13,1 млн баррелей в день, наблюдавшимся ранее в этом году.

Инвесторы также анализировали заявления компаний Pfizer и BioNTech о положительных результатах ранних клинических испытаний вакцины против коронавируса на людях. Это сообщение стало одним из драйверов роста фондового рынка и цен на нефть. Оптимизм относительно разработки вакцины против COVID-19 в последние недели оказывал поддержку рынкам акций и нефти. Инвесторы надеются, что завершение работы над вакциной простимулирует укрепление потребительского доверия и восстановление мировой экономики.

Между тем самые активно торгующиеся фьючерсы на золото снизились в цене на 1,1% до 1779,90 доллара за унцию, уступив часть захваченных ранее позиций. Во вторник цены на этот металл поднялись выше 1800 долларов и достигли почти 9-летнего максимума. В последнее время золото дорожало на фоне экономической неопределенности и сверхнизких процентных ставок, которые привели к росту спроса на этот защитный актив.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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