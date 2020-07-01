ВАШИНГТОН, 1 июл /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп примет президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора 8 июля и обсудит с ним вопросы торговли, здравоохранения и безопасности в регионе, говорится в заявлении Трампа, распространенном в среду Белым домом.

"Я буду рад принять президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Белом доме 8 июля 2020 года, чтобы продолжить наш важный диалог о торговле, здравоохранении и других вопросах, центральных для наших региональных благополучия и безопасности", — сказано в документе.

Как ранее сообщил МИД Мексики, поводом для первого зарубежного визита мексиканского руководителя за два года с момента избрания стало вступление в силу 1 июля трехстороннего договора о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA, или T-MEC по-испански).

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы США ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки друг друга, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. Создаваемая трехсторонняя зона свободной торговли является одной из крупнейших в мире.