ВАШИНГТОН, 2 июл /ПРАЙМ/. Конгресс США одобрил продление программы поддержки малого бизнеса, законопроект поступает на подпись президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосований.

Палата представителей одобрила законопроект в среду вслед за сенатом, который проголосовал во вторник.

Первоначально программа кредитования малого бизнеса на 660 миллиардов долларов действовала до вторника, теперь, при наличии подписи Трампа, она будет продлена до 8 августа. Программа компенсирует малому бизнесу расходы на аренду помещений и зарплаты сотрудникам, при условии что малое предприятие не будет проводить увольнений.

Программа продлена на фоне резкого роста случаев коронавируса в США и июне и отмены ранее введенных послаблений в ограничениях во многих штатах.