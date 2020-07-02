МОСКВА, 2 июл — РИА Недвижимость. Сочи стали лидером среди 70 крупнейших региональных рынков недвижимости в России по уровню роста цен на новостройки в первом полугодии 2020 года – за первые шесть месяцев года квадратный метр на первичном рынке здесь подорожал на 15,3% до 139,565 тысячи рублей, свидетельствуют данные портала "Мир квартир".

"Тут удивляться не приходится: южная столица последовательно дорожает последние лет десять. А теперь, с отменой карантинных ограничений, застройщики ожидают новых покупателей и полны оптимизма, тем более лето в самом разгаре. Цена сочинского "квадрата" составляет почти 140 тысяч рублей, уже опережая Петербург (136 тысяч рублей)", — приводятся в пресс-релизе ресурса слова его генерального директора Павла Луценко.

В сообщении уточняется, что в топ-5 городов, отличившихся в 2020 году скоростью увеличения стоимости новостроек, попали также Кемерово (плюс 14,1% — до 50,674 тысячи рублей за квадратный метр), Улан-Удэ (плюс 13,4% — до 53,75 тысячи рублей), Тула (плюс 13,2% — до 62,894 тысячи рублей) и Тюмень (плюс 12,7% — до 74,431 тысячи рублей).

В Московской области ценник на первичное жилье вырос на 9,6% — до 106,824 тысячи рублей за "квадрат", в Петербурге – на 7,6% до 136,252 тысячи рублей за "квадрат", в Ленинградской области – на 5,7% до 85,32 тысячи рублей за "квадрат".

А вот Москва попала в семь региональных рынков новостроек, где в первом полугодии квадратный метр подешевел. Правда, в столице, судя по данным "Мира квартир", цены упали незначительно – всего на 0,1% до 221,683 тысячи рублей.

Также в минусе оказались Нижний Тагил (сокращение на 14% — до 42,936 тысячи рублей за квадратный метр), Грозный (на 11,1% — до 47,162 тысячи рублей), Курган (на 5,1% — до 42,29 тысячи рублей), Магнитогорск (на 4,8% — до 34,132 тысячи рублей), Астрахань (на 2,3% — до 59,539 тысячи рублей) и Киров (на 0,5% — до 45,896 тысячи рублей)

Средняя цена новостройки по всем городам составила 62,8 тысячи рублей за квадратный метр, что на 5,9% больше, чем в начале года, подсчитали в "Мире квартир".

"Несомненно, рост цен на новостройки обусловлен дешевой ипотекой, субсидируемой из государственного бюджета. Это был роскошный антикризисный подарок застройщикам, которым теперь не нужно снижать ценовую планку, чтобы привлечь покупателей. Многие компании после отмены локдауна отметили высокий спрос на квартиры, хотя количество сделок пока не сравнялось ни с докоронавирусным, ни с прошлогодним. Думаю, ждать снижения цен на новостройки до ноября, срока окончания программы льготной ипотеки, не стоит. А если ее продлят – то и до конца года", — утверждает Луценко.