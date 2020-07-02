МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Скачивание в сети нелегальных или пиратских версий компьютерных программ чревато для пользователей не только появлением рекламы и фишинговых объявлений, но и, в частности, попаданием на их устройства троянов, которые могут похитить деньги, получив доступ к паролям, личной и платежной информации, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

"Пытаясь сэкономить, некоторые пользователи стараются найти пиратскую версию платного продукта. Такое решение может быть очень рискованным. Под видом ПО, которое предлагают скачать не на официальном сайте разработчика, могут распространяться различные вредоносные программы, или они могут быть скрытно встроены в инсталлятор", — предупреждает руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников.

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков напомнил об исследовании Университета Карнеги Меллон, согласно которому примерно один из трех сайтов для скачивания пиратских копий программ содержит всевозможное вредоносное ПО. А замгендиректора Group-IB Андрей Бусаргин рассказал о совместном с Microsoft исследовании, согласно результатам которого при загрузке пиратского ПО у пользователя с вероятностью 90-92% есть риск безопасности компьютера и личных данных, в том числе реквизитов доступа к интернет-банкингу.

"Это могут быть банковские трояны для кражи информации, а впоследствии денег со счета; кейлоггеры, которые записывают каждый клик, чтобы выведать персональные данные пользователя; бэкдоры, которые дают доступ для удаленного управления; загрузчики, которые используются для скачивания вредоносных программ; шифровальщики, которые парализуют устройство, шифруя его данные и требуя у пользователя денежный выкуп за расшифровку. Вариантов очень много", — поясняет глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев.

"Кроме того, устанавливая контрафактный софт пользователи лишают себя возможности проводить регулярное обновление ПО или рассчитывать на техподдержку, что снижает защищённость системы, ведь в большинстве случаев пиратские и контрафактные программы имеют модифицированный код и более подвержены сбоям в работе", — добавляет Бусаргин.

"К тому же есть реальная угроза получить судебный иск от правообладателя за использование пиратских программ. Лицензионные программы — это все-таки уверенность в безопасности, пусть и не стопроцентная, так как и в легальном продукте могут быть уязвимости, которые теоретически способны эксплуатировать злоумышленники", — заключает руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.