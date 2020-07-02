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КОММЕРСАНТ

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— Системоотказующие — Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки — Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий. Источники "Ъ" в правительстве отмечают, что список исходно создавался для контроля, а не помощи всем без разбора, хотя уже вполне официально готовы смягчить условия поддержки.

— Говорит и показывает Астанкино — Как президенты Ирана, России и Турции встретились в безвоздушном пространстве — 1 июля президент России Владимир Путин принял участие в сеансе видео-конференц-связи (ВКС) с президентами Ирана и Турции, вместе с которыми он считает себя гарантом Астанинского процесса (то есть урегулирования в Сирии).

— Титанический сдвиг — "ВСМПО-Ависма" возглавит Сергей Степанов из Evraz — Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма". Перед топ-менеджером стоит задача обеспечить выживание компании в кризис, вызванный резким сокращением заказов со стороны основного потребителя — авиастроения.

— Социальная загрузка — Бизнес оценил потери от бесплатного интернета — Провайдеры домашнего интернета за три месяца эксперимента "Доступный интернет", в рамках которого обеспечивается бесплатный доступ к социально значимым сайтам, недополучили 190–220 млн руб. выручки, подсчитали в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

— "Цифровой регион" подождет перезагрузки экономики — Запуск проекта переносится на 2021 год — Реализация проекта "Цифровой регион", который разрабатывался рабочей группой во главе с генеральным директором "Почты России" Максимом Акимовым, откладывается из-за перераспределения бюджетных средств на борьбу с коронавирусом и его последствиями для экономики.

— Занятые часов не наблюдают — МОТ оценила сокращение мирового рабочего времени — Продолжительность рабочего времени в мире, по оценкам Международной организации труда (МОТ), сократилась из-за пандемии коронавируса на 14%, что сопоставимо с потерей 400 млн рабочих мест.

— ГЧП выводят на мировой уровень — Власти и эксперты изучают зарубежный опыт учета бюджетных обязательств — Откликаясь на намерение властей изучить зарубежный опыт учета бюджетных обязательств при выполнении проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), Национальный центр ГЧП подготовил обзор мировой практики по этой теме.

— Все поправимо — Россияне исправили Основной закон — В среду вечером завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, закон о которых президент Владимир Путин подписал еще 14 марта. Голосование проходило в течение всей последней недели.

— "К митингу нужно готовиться нормально" — Протесты против поправок прошли мирно, но малолюдно — Оппозиция, ранее расколовшаяся по вопросу тактики борьбы с изменением конституции, не смогла в итоге договориться и о протестах против результатов голосования.

— Коллегию закрыли в отсутствие адвокатов — Владимир Жеребенков считает, что ему мстят за защиту американца — В скандальную историю попал известный московский адвокат Владимир Жеребенков. Некоторое время назад Черемушкинский суд Москвы принял решение о закрытии возглавляемой юристом коллегии "Закон и человек".

— С аннексией случилась ан-нетсия — США и Израиль продолжают искать приемлемую форму отъема палестинских территорий — Согласно плану премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 1 июля должно было стать днем начала процедуры распространения израильского суверенитета на часть палестинской территории.

— Имуществу основателя "Партии" готовят судебную экспертизу — Завершено расследование о попытке рейдерского захвата имущества бизнесмена — Как стало известно "Ъ", Главное следственное управление (ГСУ) СКР завершило расследование громкого уголовного дела о рейдерском захвате активов убитого в январе 2014 года основателя сети магазинов "Партия" и "Домино" Александра Минеева.

— Китайцы доплатят за доставку — "AliExpress Россия" и Cainiao начнут субсидировать логистику для продавцов — "AliExpress Россия" и его партнер, китайский логистический оператор Cainiao в течение года планируют вложить до 500 млн руб. в субсидирование доставки внутри России.

— Деньги несут на склад — Инвестиции в логистическую недвижимость набирают популярность — Начавшийся на фоне ограничительных мероприятий из-за COVID-19 кризис не убил активность на рынке коммерческой недвижимости. Инвесторы благодаря большому объему рублевой ликвидности по-прежнему готовы вкладывать в рынок средства.

— Такая пшеница нужна самому — Россия сокращает экспорт зерна — Квота на экспорт зерна привела к замедлению темпов поставок за рубеж этой продукции. По итогам прошлого сезона отгрузки могут быть в 43,6 млн тонн, что примерно на 1,5% ниже, чем годом ранее.

— "Тануки" встает к печи — Владелец сети японских ресторанов доставит пиццу — У владельца бренда сети японских ресторанов "Тануки" появится новый проект. Речь идет о сети пиццерий в Московском регионе, работающей только на доставку.

— Регионы на удаленке — Регистраторам не нужны филиалы — Регистраторы просят Банк России отменить лицензионное требование о минимальном количестве регионов, в котором необходимо их присутствие. Взамен регистраторы готовы обеспечить удаленный доступ клиентам через интернет.

— "Просвещение" сменило "Абрис" — У АСТ возникли претензии к дистрибутору учебников — Издательство АСТ предъявило иск на 64 млн руб. к одному из крупнейших в стране дистрибуторов учебной литературы — торговому дому (ТД) "Абрис". "Абрис" входил в структуры группы "Просвещение", но после подачи иска она вышла из его капитала.

— Реструктурные изменения лизинга — Компании отрасли ждут поддержки от крупных банков — Из-за кризисных явлений, вызванных карантинными мерами на фоне пандемии, лизинговые компании реструктурировали пятую часть кредитов своих клиентов. У всех компаний произошло падение выручки, а у некоторых возник дефицит ликвидности, но меры, принятые ЦБ, чтобы демпфировать эти явления, работают слабо.

— "Цена китайского контракта и есть то самое "ценовое дно" — Глава "Уралкалия" Дмитрий Осипов о последствиях пандемии и конъюнктуре рынка удобрений — Хотя еще недавно казалось, что сегмент минудобрений кризис может обойти стороной, эксперты уже ожидают падения по итогам 2020 года. Между тем калийный рынок в последние годы и без того остается в низкой фазе цикла на фоне ввода новых мощностей.

— Аварийный выход на работу — Как офисный рынок Москвы переживает очередной кризис — Пока собственники торгцентров и ритейлеры громко выясняли отношения в условиях пандемии, на офисном рынке без лишнего шума возникла новая антикризисная тенденция. Вопреки опасениям владельцев бизнес-центров, арендаторы не стали массово разрывать контракты, а начали сдавать в субаренду освободившиеся площади.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Открытое море — Руководитель Ростуризма Зарина Догузова о безопасности поездок, чартерах на Байкал и новых маршрутах — С 1 июля этого года в Крым и Краснодарский край можно улететь из десятков городов России, а с 4 июля стартуют туры на основе чартерных рейсов на Байкал, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова на деловом завтраке в "Российской газете".

— Выходной билет — Продажу ваучеров за отмененные авиарейсы могут узаконить — Пассажирам могут на законодательном уровне разрешить продавать ваучеры, полученные за неиспользованные из-за COVID-19 авиабилеты. С такой инициативой выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

— Визит невежливости — Преступников обяжут платить за сломанные замки и окна — Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, детально разъясняющего, как взыскивать компенсацию вреда от преступлений.

— Портрет ущерба — Стоимость запчастей по ОСАГО будут пересматривать раз в три месяца — Акт осмотра автомобиля экспертом после ДТП в обязательном порядке должен будет содержать сделанные в электронном виде фотографии повреждений автомобиля. Стоимость ремонтных работ и запчастей Российский союз автостраховщиков будет пересматривать раз в три месяца.

— Масс штаб — За голосованием в Москве следили более 21 тысячи наблюдателей — В Москве в среду ровно в 08.00 открылись все 3608 участков для голосования — на каждом из них работали наблюдатели, а по видеотрансляции следили за происходящим так же члены общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

— "Тройка" против санкций — Лидеры России, Ирана и Турции провели онлайн-саммит по Сирии — В среду президенты России, Ирана и Турции провели саммит по урегулированию в Сирии в формате видео-конференц-связи. "Астанинская тройка" выступила с совместным заявлением, осудив односторонние санкции.

— С Россией навсегда — Крымчане подтвердили свой выбор — В республике Крым и Севастополе голосование о внесении поправок в конституцию стало моментом истины: по сути жители полуострова должны были подтвердить или опровергнуть свою позицию, высказанную в 2014 году.

— Формат на выбор — Впервые нижегородцы голосовали дистанционно — Жителям Нижегородской области Центральная избирательная комиссия доверила участие в эксперименте: желающие могли не ходить на избирательные участки, а выразить свое отношение к поправкам в конституцию посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проще говоря, через сайт.

— Стоит монумент подо Ржевом — Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату — Президенты России и Белоруссии приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Это первая поездка Владимира Путина за пределы Московского региона за три месяца — с начала ограничений из-за коронавируса.

— Не цифрой единой — Когда школьники снова сядут за парты — В каком формате начнется новый учебный год? Что поможет снизить "бумажную" нагрузку на педагогов? Какая скорость интернета будет в школах? Планируется, что в сентябре в 14 регионах России начнется эксперимент по внедрению модели Цифровой образовательной среды.

— Без лишних бумаг — Продлен упрощенный порядок оформления пенсий — Упрощенный порядок оформления пенсий по старости продлили до конца июля, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР). Как пояснили в ведомстве, в течение месяца ПФР продолжит дистанционно назначать пенсии и пособия, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные пенсии.

— Деньги для самых важных — Уфимская семья Хасановых 1 июля получила выплаты на детей — Марс и Наталья Хасановы из Уфы получили выплаты на своих детей 1 июля. Для них это стало приятным сюрпризом.

— Жильцов тянет во двор — Минстрой хочет проводить капитальный ремонт целыми кварталами — В Минстрое прорабатывается вопрос проведения ремонта не отдельных домов, а городских кварталов в целом. Об этом рассказал на Международном форуме урбанистики, который проходит сегодня в Уфе, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

— Есть такая партия — Началось производство планшетов для переписи населения — Глава минпромторга Денис Мантуров и глава минкомсвязи Максут Шадаев запустили производство планшетов для переписи населения на двух сборочных линиях — в Москве и Шуе (Ивановская область).

— Вирус вывел за штат — Число безработных выросло почти в четыре раза — После пандемии возникнет серьезная проблема с поиском работы. Об этом заявил замглавы Роструда Денис Васильев, выступая на круглом столе "Управляем квалификациями — моделируем будущее" на международном форуме "Неделя российского бизнеса".

— Июль будет жарким — Россию накроет волна тепла — Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, среднемесячная температура превысит норму на один-полтора градуса. Но это не означает, что жара будет каждый день.

— Пир на Карловом мосту — Чехи накрыли самый длинный стол в мире — Жители Праги необычным образом отметили фактическое завершение строгих карантинных мер, которые сопровождали их жизнь на протяжении трех с половиной месяцев.

— Мусоролечение — Подмосковье планирует начать эксперимент с вывозом медицинских отходов — Навести порядок с утилизацией медицинских и биологических отходов планируют в Московской области. По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, к ним на обсуждение поступил законопроект о проведении в Подмосковье эксперимента по обращению с такими отходами.

— Хакеры перешли на удаленку — Количество кибератак с начала года выросло в полтора раза — За последние полгода число атак через удаленный рабочий стол (английское Remote Desktop или RDP) выросло почти в полтора раза, сообщает компания ESET.

— Старые стены — Правительство внесло в Госдуму законопроект, облегчающий снятие недвижимости с учета — Очень нужный для многих документ внесен на рассмотрение депутатов. Если его примут, что, скорее всего, и произойдет, то граждане, которые столкнулись с проблемой оформления купленного или полученного в наследство старого дома, смогут ее легко решить.

— Договор спасения — В России сохранили 80 тысяч жизней при пандемии — Самоизоляция и другие ограничительные меры, которые были приняты правительством и соблюдались населением для борьбы с распространением коронавируса, позволили спасти 80 тысяч россиян. К такому выводу пришли авторы исследования "Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу", проведенного в Высшей школе экономики.

— Пора собираться — Резервистов временно призовут в строй — Президент РФ издал указ о призыве в 2020 году на военные сборы российских граждан, пребывающих в запасе. Документ будет опубликован в ближайшем выпуске "Российской газеты".

ИЗВЕСТИЯ

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— Сберная солянка: доля госбанка в переводах через СБП за месяц выросла до 21% — Все перечисления через систему перевалили за 160 млрд рублей — Спустя месяц после подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей доля денежных переводов с участием крупнейшей кредитной организации в СБП выросла до 12–21%, сообщили "Известиям" в банках из топ-30.

— Экипажи по-флотски: для российских вертолётоносцев подбирают команды — ВМФ предстоит подготовить моряков, летчиков и техперсонал для палубной авиации новейших кораблей — Для первых отечественных вертолетоносцев начали подбирать экипажи. Речь идет о двух универсальных десантных кораблях (УДК) проекта 23900 "Владивосток" и "Севастополь".

— ИВЛ в кармане: мобильный генератор кислорода спасет легкие при COVID — Новый прибор позволит помочь пациентам с дыхательной недостаточностью вне больницы — Российские биофизики создали компактное устройство для помощи людям с дыхательной недостаточностью, спровоцированной COVID-19. Портативный генератор обогащает обычный атмосферный воздух кислородом, который пациент вдыхает через маску.

— Выбор будущего — Сопредседатель рабочей группы по Конституции Андрей Клишас — о жизни после принятия поправок и новых электоральных стандартах — Принятие поправок к Конституции России — одно из важнейших событий в политической, правовой и социальной жизни государства, которое отражает неразрывный исторический путь нашего становления и развития.

— Единым целым: что изменит новый ГОСТ на добровольную пожарную охрану — С учетом его требований полноценные отряды сформируются только к концу года — В России вступил в силу ГОСТ "Добровольная пожарная охрана" (ДПО). Согласно стандарту, пожарным-добровольцем может стать только специально обученный человек, прошедший к тому же медобследование.

— Только гик: набор IT-специалистов в вузах увеличат на 10% — Правда по большей части за счет будущих работодателей — Количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям в 2021 году предлагается увеличить почти на 10% — с 73 тыс. до 80 тыс. Такую инициативу в Минобрнауки направила рабочая группа по кадрам АНО "Цифровая экономика" совместно с Аналитическим центром при правительстве.

— Гражданский толк: россияне поддержали изменение конституции — За внесение 206 поправок в главный документ страны проголосовало свыше 75% — Старт политической реформы и изменение формата голосования на выборах — такие процессы начнутся в России после официального объявления итогов общероссийского голосования за поправки в конституцию. Так считают опрошенные "Известиями" политологи.

— Благо получат: Минэк предлагает скорректировать параметры нацпроектов — Из направления МСП исключат целевые показатели по числу занятых — им на смену придут общественно значимые результаты — "Известия" выяснили, как будет скорректирован нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

— Безбумажные коммуникации: сфере ЖКХ готовят полную цифровизацию — Минстрой предлагает перевести всю документацию на жилые дома в электронный вид — Сферу ЖКХ ждет всеобъемлющий перевод в цифру — Минстрой планирует аккумулировать в общей электронной базе документацию на жилые дома. Такой пункт числится в проекте постановления кабмина о новых правилах для управляющих компаний, с которым ознакомились "Известия".