МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) за 62,5 миллиона долларов, сообщает издание Business Insider.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Маск продал свой особняк в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов.

Согласно изданию, Маск согласился продать дома компании-застройщику LLC, которая принадлежит бизнесмену Арди Тавангариану. Как отмечает издание, ранее Маск подписал письмо о намерении продать несколько объектов недвижимости в Лос-Анджелесе.

Ранее в мае в Twitter Маска появились загадочные записи, в частности: "Я продаю почти все свое имущество, у меня не будет дома".