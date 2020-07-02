МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. В России 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию.

После подсчета 99,9% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК), за поправки в Конституцию проголосовали 77,93% россиян, против высказались 21,26%.

По последней информации, общероссийская явка составила почти 65%.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов: были проведены опросы на выходе из 800 избирательных участков в 25 субъектах России. Большинство респондентов ответили, что поддержали изменения в Конституцию, которая является основным законом страны. "За" выступили 71,2 % опрошенных, "против" — 28,3%. Около 0,5% заявили, что испортили бюллетень.

Голосование уже завершилось по всей России, последними избирательные участки закрылись в самом западном регионе — Калининградской области.