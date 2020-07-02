МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. По результатам подсчета 100% протоколов по голосованию, за принятие поправок в Конституцию Российской Федерации проголосовали 77,92% граждан. Об этом сообщает ЦИК РФ.

Как следует из представленным в информцентре ЦИК данным, подсчет 100% протоколов показал, что за принятие поправок в Конституцию страны проголосовали 77,92% россиян. Против — 21,27% граждан.

Напомним, что первоначально общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. Позднее, из-за пандемии коронавируса COVID-19 в стране, день голосования был перенесен.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля.

Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку в стране, а также безопасность населения, было решено, что граждане смогут голосовать целую неделю — с 25 июня по 1 июля.