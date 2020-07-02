МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 760, до 661 165 сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 32,1% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 661 165 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 662, Подмосковье — 317, в Ханты-Мансийском АО — 266, Санкт-Петербурге — 258.

Также выявлены новые случаи в Иркутской области —243, в Нижегородской области —234, в Свердловской области — 224, в Ямало-Ненецком АО — 197.

За сутки в РФ выписаны 6 047 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 428 978 человек.

В России за сутки умерли 147 человек с COVID-19, за все время скончались 9 683, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.