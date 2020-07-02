МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения ЦИК итогов, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, это будет сделано оперативно", — сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что в пятницу президент подпишет указ о внесении поправок в конституцию, принятых на голосовании.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%.