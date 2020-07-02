МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Старшим вице-президентом ГМК "Норильский никель", курирующим вопросы экологии и защиты окружающей среды, станет Андрей Бугров, следует из сообщения компании.

Совет директоров "Норникеля" 30 июня провел очередное заседание, посвященное инциденту с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Менеджмент компании проинформировал членов совета о ходе работ по ликвидации последствий аварии. А также представил старшего вице-президента по устойчивому развитию.

За время работ было собрано более 33 тысяч тонн водно-топливной смеси и более 172 тысяч тонн загрязненного грунта. По оценке руководства ГМК, всего собрано более 90% разлившегося топлива.

Менеджмент также представил членам совета долгосрочную программу ликвидации последствий аварии и компенсации ущерба окружающей среде, а также предложения компании по регулярному мониторингу состояния производственных объектов в связи с вопросами вечной мерзлоты и износом существующих фондов.

Кроме того, менеджмент поддержал предложение совета директоров ввести должность старшего вице-президента, курирующего вопросы экологии и защиты окружающей среды. Эту должности займет Андрей Бугров, который работает в "Норникеле" с 2013 года и хорошо знаком с экологической повесткой ГМК. В Заполярном филиале "Норникеля" также будет введена должность заместителя директора по экологии.

Бугров, слова которого приведены в сообщении, отметил, что "Норникель" намерен активизировать сотрудничество с российскими и зарубежными учеными и профильными организациями, занимающимися экологией Арктики и многолетней мерзлотой для совместного изучения мерзлоты и поиска решений для повышения безопасности промышленных операций в арктическом регионе.