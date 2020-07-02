МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Система предупреждения опасного движения сработала 10 июня на самолетах S7 Airlines и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону, экипажи корректно оценили и грамотно отработали возникшую ситуацию, сообщает пресс-служба компании.

В четверг в Telegram-каналах появилась информация, что в небе над Ростовом якобы едва не столкнулись Airbus A320, вылетавший в Москву, и Boeing 777, следовавший из Осло в Дубай.

"Десятого июня 2020 года система предупреждения опасного движения сработала на обоих самолетах – на рейсах S7 Airlines и Emirates. Экипажи корректно оценили и грамотно отработали возникшую ситуацию", — сказали в пресс-службе S7.

Там добавили, что все современные самолеты оборудованы системой предупреждения опасного сближения, которая при необходимости заблаговременно подает экипажу сигнал о возможном конфликте в движении. Если ситуация усугубляется, система дает пилотам команду на спуск или набор высоты.

"Таким образом, у пилотов всегда есть время совершить безопасный маневр, даже если соответствующее распоряжение от диспетчера не поступило. Каждые полгода пилоты в обязательном порядке отрабатывают действия в подобных ситуациях на авиационных тренажерах", — пояснили в пресс-службе.

Представитель госкорпорации по организации воздушного движения в РФ сообщил РИА Новости, что информация о том, что два самолета едва не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону, является серьезным преувеличением. Во время пролета самолета Вoeing 777-300ER авиакомпании Emirates в 300 километрах от Ростова-на-Дону на высоте 11 300 метров произошло срабатывание системы TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе) по встречному Airbus 320-214 авиакомпании S7, выполнявшему набор высоты. Расхождение самолетов прошло благополучно и на безопасном расстоянии.