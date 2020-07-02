БРЮССЕЛЬ, 2 июл — ПРАЙМ. Европейский союз встревожен отставкой главы Национального банка Украины Якова Смолия "на фоне предположительного политического давления", говорится в распространенном заявлении внешнеполитического офиса ЕС.

"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия в результате предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность независимо выполнять свои функции. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ Украины", — говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что продолжат поддерживать украинские реформы и рассчитывают, что и украинские власти "сохранят уровень своих обязательств".

Председатель Национального банка Украины Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на ЦБ, и подал заявление президенту. Члены правления Нацбанка Украины заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности ЦБ.

Смолий занимает должность главы Нацбанка Украины с 15 марта 2018 года. По украинскому законодательству, Верховная рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. В четверг президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду постановление об отставке Смолия. Профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил проект постановления.